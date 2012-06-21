В українських вузах з’явиться можливість перерозподіляти студентські стипендії між спеціальностями.
Про це повідомила міністр освіти та науки України Лілія Гриневич, йдеться на сайті міністерства.
«Поки що підхід до академічних стипендій будується на основі рейтингу. Ми вже внесли проект постанови Кабміну, де врегулювали деякі технічні питання. Наприклад, такий момент: у маленьких групах, де навчаються дуже сильні студенти, тільки 45% могли отримати стипендію», – зазначила міністр.
За її словами, студентські організації наполягли на тому, щоб Міносвіти врегулювало пропорції щодо кожної спеціальності.
«Тепер ми зробимо ширший підхід, коли в межах факультету буде можливість перерозподіляти стипендії. Тобто, в цілому по факультету – 45%, а між спеціальностями можна перерозподіляти», – каже Гриневич.