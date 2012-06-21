Перше в Україні регіональне представництво Фонду Конрада Аденауер, яке в рамках міжнародного співробітництва підтримує політичні, економічні та соціальні процеси в більш, ніж 120 країнах, 22 серпня розпочало свою роботу в Харкові.
«З фондом працюємо вже рік, однак сьогодні відкриваємо перше регіональне представництво в Україні. І саме в Харкові, – підкреслила під час урочистого відкриття офісу голова Харківської облдержадміністрації Юлія Світлична. – Відкриття офісу – це нові міжнародні проекти, а значить, і нові можливості – в першу чергу, для студентства й активної молоді».
Керівник регіону зазначила, що Харківська область активно співпрацює з німецькими партнерами. Лише цього року за підтримки різних німецьких організацій та фондів у регіоні реалізується майже 50 проектів.
Під час урочистостей 19 харківських студентів отримали дипломами про надання стипендій Фонду Конрада Аденауера.
«Наша програма спрямована на молодих українців, які живуть у п’яти східних областях: Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій та Луганській. Усі обрані стипендіати довели, що вони можуть добре вчитися, , що є дуже добрим для Фонду, вони є активними в суспільному житті, і не лише добре вчаться, але й думають, що зможуть зробити для країни», – відзначив, вітаючи стипендіатів, голова Фонду Конрада Аденауера Норберт Ламмерт.
Переможці конкурсу на здобуття стипендій отримуватимуть щомісяця протягом року стипендії Фонду у розмірі 80 євро.