Найбільшому медичному закладові Вінниччини — обласній клінічній лікарні імені Миколи Пирогова — виповнилося 100 років. До ювілею було приурочено завершення в ній будівництва нового хірургічного корпусу, що розширить спектр хірургічної допомоги на сучасному рівні, стане центром наукових розробок та істотно поліпшить рівень і комфорт надання допомоги.
«Сьогодні святкуємо 100-річчя лікарні й нарешті маємо добудований хірургічний центр. Отже, на часі питання про обладнання для нього. Хочу подякувати Прем’єр-міністру Володимиру Гройсману за надання 145 мільйонів гривень цільові субвенції з державного бюджету на придбання обладнання в лікарню імені Пирогова. Ми повинні зробити все, щоб вона стала найкращою. Тож бажаю вам натхнення в роботі, здоров’я та Божого благословення», — зазначив під час урочистостей голова Вінницької облдержадміністрації Валерій Коровій.
Кращим працівникам медичного закладу вручили почесні грамоти, нагороди і премії. Від обласної державної адміністрації лікарня отримала у подарунок сертифікат на суму 900 тисяч гривень для придбання мікроавтобуса, а від міської ради — сертифікат на 300 тисяч гривень на медичне обладнання.
Учасники заходу переглянули фільм про славну історію провідного лікувального та наукового закладу в галузі охорони здоров’я в області. Нині в лікарні розміщено 12 клінічних кафедр і циклів Вінницького національного медичного університету, функціонує 20 стаціонарних відділень, велике поліклінічне та 13 параклінічних відділень. У ній працюють 324 лікарі, із них 9 заслужених лікарів України, 28 кандидатів, 4 доктори медичних наук. Щорічно в закладі лікується понад 25 тисяч пацієнтів, половину з них оперують.