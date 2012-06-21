У жовтні ціни на нерухомість в Києві ще більше зросли. Так, ціни на вторинне житло в жовтні 2017 року зросли на 1,3% в порівнянні з вереснем і склала 33,278 тис. грн / кв. м. При цьому ціна в доларах упала на 0,8% – до 1242 дол. / кв. м, інформує eizvestia.com/uk/news-ukr.
Експерти ринку нерухомості відзначають, що за жовтень найбільше подорожчали 3-кімнатні квартири – на 1,5%, до 33,497 тис. грн / кв.м. Середня вартість пропозиції 4-кімнатних – на 1,3%, до 37,055 тис. грн / кв. м, 2-кімнатних – зросла на 1,3%, до 34,339 тис. грн / кв. м, 1-кімнатних – на 1%, до 30,963 тис. грн / кв. м.
Кількість пропозицій на вторинному ринку збільшилася на, 6% і склала 20,741 тисяч об’єктів. Так на першому місці 3-кімнатні квартири (31%), далі 2-кімнатні – 30% і однокімнатні квартири займають 28%. Квартири на чотири кімнати займають 7% ринку.