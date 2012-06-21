Якщо не буде великого сплеску захворюваності у місті до 12 травня, на першому етапі послаблення обмежувальних заходів київська влада може дозволити працювати невеликим магазинам з непродовольчими товарами і підприємствам побутового обслуговування з дотриманням вимоги перебування не більше одного співробітника на 10 квадратних метрів і не більше одного клієнта на такий самий простір.
Про це під час брифінгу 28 квітня повідомив Київський міський голова Віталій Кличко.
Також можуть дозволити роботу адвокатських і нотаріальних бюро, аудиторів. Так само з вимогою не більше одного відвідувача на 10 квадратних метрів.
На всіх підприємствах та в установах обов’язковою буде термометрія співробітників і відвідувачів. А також обов’язковими будуть правила безпеки: якщо клієнт завітає без маски, його або не впускатимуть у приміщення, або заклад має забезпечити його маскою із власних запасів.
Також планують відкрити для відвідування парки й сквери. Але групами не більше двох осіб. Або, якщо це родина із дітьми, то не більше двох дорослих і двох дітей одночасно.
Віталій Кличко також висловив сподівання, що в середу уряд розгляне можливість роботи продовольчих ринків по всій території України з чітким визначенням регламенту їх відвідування. Тоді вони запрацюють і в Києві.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»