Департамент охорони здоров’я столиці отримав медичні маски різного ступеня захисту з Держрезерву України й благодійників. Загалом понад 500 тисяч штук. Ці засоби індивідуального захисту надалі розподілять до центрів первинної медико-санітарної допомоги, стаціонарів і пологових будинків Києва.
Про це під час брифінгу 30 квітня повідомив Київський міський голова Віталій Кличко.
Захисних костюмів і окулярів для медиків місто придбало 2 тисячі одиниць.
А щодо інформації, поширеної вчора у ЗМІ, щодо листа нардепа Олександра Гереги до КМДА з пропозицією міській влади придбати захисні маски в мережі «Епіцентр», Віталій Кличко поінформував, що подивився інформацію і побачив, що такий лист насправді зареєстровано в канцелярії Київської міськдержадміністрації 28 квітня. І його буде розглянуто в установленому законом порядку. Він також зауважив, що досі подібних листів від цього депутата до КМДА не надходило.
Він також нагадав, що на початку запровадження обмежувальних заходів і нестачі засобів захисту «Епіцентр» благодійно надав місту 100 тисяч масок.
А 1 квітня КП «Фармація» закупило 50 тисяч масок у цій торговельній мережі для розповсюдження у мережі комунальних аптек. Тобто, наголосив Київський міський голова, ці маски придбано не за бюджетні кошти міста.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»