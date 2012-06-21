Чимало столичних медиків обурені тим, що за квітень 2020 року вони отримали зарплату значно меншу, ніж за березень. Київський міський голова Віталій Кличко нагадав на традиційному брифінгу, що з 1 квітня стартував другий етап медичної реформи. І відтоді медзаклади отримують фінансування не від міської влади, а від Національної служби здоров’я, з якою безпосередньо укладено угоди. Отже, відтепер зарплату медикам нараховує держава. Тобто за законом місцева влада більше не фінансує цю статтю видатків.
Тож якщо за березень київські медики ще отримали зарплату, надбавки й премії ще з бюджету Києва, то за квітень – вже від Нацслужби здоров’я. Тому і різниця у сумах виплат за ці два місяці така відчутна.
Він також наголосив, що столична влада розуміє всю складність ситуації і турбується про людей, яким доводиться щодня ризикувати своїм життям і здоров’ям, рятуючи киян. А отже, вона завжди допомагала і продовжуватиме це робити. Київ віднайшов кошти в бюджеті міста. Тому за квітень медпрацівникам некомерційних підприємств вторинного і третинного рівня надання меддопомоги нараховано з міського бюджету доплати відповідно до відпрацьованому часу.
Загалом з 1 квітня до кінця 2020 року з бюджету столиці на доплати медикам буде спрямовано понад 984 мільйони гривень: лікарям – 4 тисячі гривень, медичним сестрам – 3 тисячі гривень, молодшому медперсоналу – 1 тисячу гривень.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»