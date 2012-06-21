Якщо кияни сумлінно дотримуватимуться карантину, найближчим часом міська влада може послабити обмеження, аби бізнес запрацював, економіка оживилася, а місто поступово повернулося до звичайного ритму життя.
На цьому під час брифінгу 27 квітня наголосив Київський міський голова Віталій Кличко.
Він нагадав, що для підтримки малого і середнього бізнесу на період карантину столична влада ухвалила рішення про сплату 50% за оренду комунального майна для підприємців. А ті, кому довелося повністю припинити свій бізнес, сплачуватимуть за таку оренду символічну 1 гривню на місяць.
Також із 1 березня до 30 квітня фізичних осіб-підприємців столиці звільнено від сплати Єдиного соціального внеску. Київські підприємці також можуть скористатися послугою часткового безробіття на період чинності обмежень. Для її отримання слід звернутися до Центрів зайнятості за місцем реєстрації як платника ЄСВ.
А ще почали діяти «Кредитні канікули»: на час карантину столичних підприємців звільнено від кредитних виплат. А Київрада надала кошти на відновлення програми фінансово-кредитної підтримки малого та середнього бізнесу.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»