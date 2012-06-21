Міська влада може переглянути і відмінити послаблення карантину за певних умов та повернутися до жорстких обмежень. Це може статися, якщо кияни будуть нехтувати правилами карантину, а кількість хворих стрімко збільшуватиметься.
Про це під час брифінгу 28 травня повідомив Київський міський голова Віталій Кличко.
Отже, він повідомив, що столична влада визначила чіткий алгоритм дій та умови, за яких місту доведеться повернутися до суворих обмежень. Таке рішення ухвалила Комісія із надзвичайних ситуацій столиці.
♦ Якщо загальна кількість нових випадків захворювання на COVID-19 за останні 7 днів становитиме більше, ніж 24 особи на 100 тисяч населення.
♦ Якщо завантаженість ліжок у медзакладах міста, визначених для госпіталізації хворих на корона вірус або з підозрою на нього, буде понад 75%.
Тому очільник міста вкотре звернувся до киян із закликом не нехтувати правилами безпеки і дотримуватися усіх норм та правил адаптативного карантину, що діють нині.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»