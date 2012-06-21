Напередодні сезонного спалаху захворюваності на грип та ГРВІ Департамент охорони здоров’я організував низку нарад та навчальних семінарів для практикуючих лікарів, повідомила директор Департаменту охорони здоров’я Валентина Гінзбург прес-службі КМДА.
— Безумовно, в столиці працюють фахові медичні працівники. Проте я впевнена, що можливість освіжити знання та почути інформацію про нові тенденції профілактики та лікування, корисно для кожного з них, — зазначила Валентина Гінзбург.
За її словами впродовж 26 та 27 жовтня такі навчання пройшли лікарі-педіатри, лікарі загальної практики — сімейної медицини, інфекціоністи, терапевти, акушер-гінекологи, лаборанти.
— Перш за все, ми зосередили увагу на фахівцях, що надають медичну допомогу найбільш вразливим до вірусних та інфекційних захворювань групам населення — дітям, вагітним жінкам, породіллям. Для проведення занять запрошуємо імунологів, інфекціоністів, пульмонологів тощо, — розповіла директор профільного Департаменту
Зокрема на учбових нарадах розглядаються актуальні питання клініки та діагностики грипу у дітей різного віку, впливу вакцинації на попередження і перебіг хвороб, лікування грипу та вірусної пневмонії у вагітних та інші.
Валентина Гінзбург зазначила, що Департамент охорони здоров’я вживає всіх необхідних заходів для забезпечення мешканців столиці вчасною та якісною медичною допомогою в тому числі й під час прогнозованого спалаху грипу.
— Проте, я вкотре закликаю киян бути свідомими та пильними, коли йдеться про здоров’я. Відвідайте лікаря не очікуючи на грип — дізнайтеся про можливість вакцинації! Викликайте лікаря при перших симптомах недуги — не виходьте хворим з дому, навіть до медичного закладу! Не займайтеся самолікуванням, особливо, коли хворіють діти! — наголосила Валентина Гінзбург.