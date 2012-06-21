Столичні лікарі, які працюють з пацієнтами із підозрою на коронавірус, отримали доплати до заробітних плат за роботу з 13 березня 2020 року. Місто встановило їм доплату в розмірі 9 посадових окладів. На це з міського бюджету було спрямовано близько 10,8 мільйона гривень.
Про це під час брифінгу 21 квітня повідомив Київський міський голова Віталій Кличко.
У середньому за березень доплата медперсоналу становила: лікарям – 17 тисяч гривень, медичним сестрам – 13 тисяч гривень, молодшому медичному персоналу – 11 тисяч гривень.
Таким чином, столичні лікарі, які працюють із хворими на коронавірус, за березень отримають від 30 до 50 тисяч гривень, медсестри – від 25 до 30 тисяч гривень, молодший медперсонал – від 20 до 25 тисяч.
Працівники Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, а саме – медики виїзних бригад і санітари, залучені до заходів дезінфекції автомобілів, також отримають премію за березень. Для цього місто додатково спрямувало 12,4 мільйона гривень. У середньому лікарі Центру отримають премію у 9,8 тисячі гривень, фельдшери – у 5,5 тисячі гривень, а санітари – у 1,9 тисячі.
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«Урядового кур’єра»