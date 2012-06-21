КП «Київпастранс» опублікувало докладний опис роботи системи Е-квиток, яка запрацює у столичному транспорті з квітня 2018 року
Про це у Facebook повідомляє прес-служба КП «Київпастранс».
У повідомленні йдеться, що автоматизована система оплати проїзду надає чимало економічних переваг, серед яких – можливість оцінити реальний оборот коштів, кількість пільговиків і зрозуміти фактичну картину щодо завантаженості маршрутів.
Як оплачуватиметься проїзд у громадському транспорті:
- за допомогою транспортної картки (електронного проїзного);
- за допомогою пільгової соціальної картки (картки киянина);
- за допомогою банківської безконтактної картки;
- за допомогою смартфона (через мобільний додаток, екран або NFC)".
Для разової поїздки можна придбати квиток з QR-кодом на папері або екрані смартфону, розрахувавшись готівкою в електронному терміналі поповнення на зупинці або банківською карткою в салоні транспорту.
Оформлювати та поповнювати проїзні квитки (на види транспорту, на час, на кількість поїздок, на відстань) можна буде через «Кабінет пасажира» на відповідному сайті або через електронні термінали поповнення.
Кондуктори на час перехідного періоду також працюватимуть, продаючи разові квитки безпосередньо в салоні та допомагаючи пасажирам користуватися технічними засобами системи е-квитка.
Як будуть контролювати оплату за проїзд
Контроль здійснюватиметься за допомогою спеціальних терміналів, які контролюватимуть останню валідацію засобів сплати за проїзд у пасажирів.
Або за допомогою валідатора, через який було зафіксовано проїзд: потрібно лише повторно піднести смартфон або картку до відповідного валідатора, і він підтвердить сплату або несплату за проїзд. Валідатор – це комп'ютерний сервіс, який перевіряє відповідність наданих даних до зазначених вимог.
Пільговики так само мають зафіксувати свій проїзд в громадському транспорті, скориставшись карткою киянина. Це необхідно для забезпечення прозорості та точності обліку фактично наданих послуг з перевезення пасажирів.
Валідатори буде розміщено в салоні за принципом «кількість дверей + 1», а в автобусах малої місткості – дві одиниці.
Проектом передбачено інтеграцію з уже існуючими електронними системами – наприклад, системою АСДУ та бортовими електронними інформаційними системами. Таким чином, водії за допомогою монітора бортового комп'ютера зможуть самостійно контролювати свій рух відповідно до розкладу.
У транспортних засобах, які обладнані повнофункціональною бортовою інформаційною системою, зупинки оголошуватимуться та виводитимуться на табло автоматично.
Наразі «Київпастранс» розпочав монтаж валідаторів для безконтактної оплати проїзду в електротранспорті.
Раніше повідомлялося, що комунальне підприємство «Київпастранс» оголосило тендер в системі державних закупівель ProZorro на придбання і монтаж обладнання, необхідного для впровадження електронного квитка у столичному транспорті на суму 460 мільйонів гривень.
«Київпастранс» тестуватиме єдиний електронний квиток на проїзд у комунальному транспорті на низці напрямків уже до кінця 2017 року.