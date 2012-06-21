Тролейбус номер дев’ять, який раніше курсував від аеропорту «Київ» до площі Льва Толстого, змінив маршрут і почав робити зупинку на Південному залізничному вокзалі. Крім цього, маршрут тролейбуса продовжено до станції метро «Палац спорту».
Такі зміни відбулися за ініціативою «Укрзалізниці» заради комфорту пасажирів, які подорожують двома видами транспорту – літаком і залізницею.
До речі, в Київському аеропорту «Київ» розпочали будувати новий пасажирський термінал. Згідно з планом будівництва, нова секція дозволить зняти навантаження з реєстраційних кабінок в інших секціях, а також дасть змогу забезпечити комфортне обслуговування пасажирам під час посадки і прибуття.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»