Уже кілька днів поспіль технічні сервери мерії столиці та КМДА продовжують відбивати хакерські атаки. Тому 14 квітня брифінг столичного голови Віталія Кличка розпочався із затримкою майже на півгодини, були проблеми зі звуком у трансляції.
Але техніки спрацювали вміло, тому Віталію Кличко вдалося поінформувати киян про те, що за минулу добу кількість підтверджених випадків захворювання на коронавірус у місті зросла на 56 осіб. З них 5 медиків. І, на жаль, маємо ще один летальний випадок. До лікарень міста госпіталізували 11 пацієнтів. Решта захворілих лікуються вдома на сомоізоляції під контролем медиків.
За словами столичного голови, серед захворілих 26 жінок віком 26-74 роки та 24 чоловіки віком 21-82 роки, а також 6 дітей – 3 хлопчика і 3 дівчинки віком до 7 років.
Загалом же підтверджений діагноз на COVID-19 має 551 житель столиці.
Відділ новин
«Урядового кур’єр»