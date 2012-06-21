Кількість киян із підтвердженим діагнозом на коронавірус за добу у столиці зросла на 28 осіб. Двоє з них, на жаль, померли. Загалом в столиці 189 інфікованих і три летальних випадки. По це під час брифінгу 3 квітня повідомив Київський міський голова Віталій Кличко.
Тож за добу захворіли 17 чоловіків віком від 16 до 70 років та 11 жінок від 17 до 69 років. Двоє жінок віком 56 та 69 років померли. Серед хворих двоє неповнолітніх – 16-річний хлопець і 17-річна дівчина. До медичних закладів столиці госпіталізовано 13 хворих, решта перебувають вдома на самоізоляції та лікуються під контролем медиків.
Столичний голова закликав киян надавати повну й достовірну інформацію про себе й тих, з ким контактували за останні 14 днів, коли до них звертаються офіційні органи. Він повідомив, що фахівці Моніторингового центру запобігання поширенню коронавірусу вже здійснили маже 500 телефонних контактів для контролю стану здоров’я людей. Передусім телефонують тим, хто захворів, контактуючи з людьми із підтвердженим діагнозом та особам, що перебувають у групі ризику. Тож не слід приховувати інформацію, а бути готовим швидко й чітко відповідати на запитання фахівців центру. Адже від цього залежить наше здоров’я.
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«Урядового кур’єра»