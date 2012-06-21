Показник кількості хворих на 100 тисяч населення у Києві, на жаль, перевищує норму. За останні п’ять днів він становив понад 15 осіб за норми не більше 12. І за цим критерієм Києві не може перейти до наступного етапу послаблення карантину. Тож відкриття ресторанів, басейнів і дитячих таборів поки що відтерміновують.
Про це під час брифінгу 10 червня повідомив Київський міський голова Віталій Кличко.
Він також зауважив, що якщо в подальшому кількість хворих на 100 тисяч населення перевищить 24 особи, місту доведеться навіть повернутися до попередніх обмежень.
Адже нині в лікарнях столиці від коронавірусу лікують 223 особи – це найбільша кількість від початку пандемії. З них 9 дітей. 56 пацієнтів перебувають у важкому стані, 5 підключено до апаратів штучної вентиляції легень.
Із підозрою на цей вірус у стаціонарах перебувають 84 киянина, з них 8 дітей.
Лікування від пневмонії проходять у медзакладах 408 людей. А лише за минулу добу їхня кількість зросла на 63 особи.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»