Нагальні зміни до бюджету Києва внесла міська рада під час свого засідання. Кошти буде спрямовано на фінансування пріоритетних напрямків – охорони здоров’я і транспорту. На цьому наголосив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, який, власне, і вніс ці пропозиції.
Він пояснив, що через зменшенням доходів бюджету Київрада змушена зменшити капітальні вкладення та перегрупувати інші видатки на цілі, які є нині пріоритетними. А це, на його переконання, доплати медикам та працівникам транспортної галузі.
Отже, майже 894 мільйонів гривень Київрада спрямує до закладів охорони здоров’я. Фінансову підтримку отримають і комунальні підприємства «Київпастранс» та «Київський метрополітен» – 706,8 мільйонів гривень. На компенсацію пільгового проїзду – 295,8 мільйона, збільшення резервного фонду – 98,5 мільйона гривень.
Підтримка місцевою владою платників податків на період карантину призводить до зменшення дохідної частини столичної бюджету на понад 1,5 мільйона гривень. Зокрема, у загальному фонді на майже 1,4 мільйона, а у спеціальному фонді – на понад 221 мільйон гривень.
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«Урядового кур’єр