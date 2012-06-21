Більшість киян, які за минулу добу отримали підтвердження захворювання на коронавірус, за межі держави останнім часом не виїжджали. Тобто вони були інфіковані в Україні, де вірус набуває поширення. І цьому слід усіляко протистояти.
А для покращення лікування тих, хто вже захворів, медзаклади столиці отримали препарат «Плаквеніл» - протималярійні ліки, які медики різних країн світу застосовують нині для лікування COVID-19. Про це повідомив столичний голова Віталій Кличко на брифінгу 7 квітня.
Він додав, що місто також отримало чималу партію захисних масок, яку замовляло раніше. Тож 7 квітня 200 тисяч захисних масок надійдуть у продаж у мережу комунальних аптек «Фармація».
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«Урядового кур’єра»