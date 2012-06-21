Миколай Чудотворець зустрів малечу і дорослих біля головної ялинки країни на Софійській площі о 19:00, де до 22.00 тривало святкове дійство і розважальна програма. Трохи раніше — від 12:00 до 16:30 — у Великій лаврській дзвіниці Святий Миколай вітав гостей Києво-Печерської лаври. Його резиденція, яку відкрили тут 1 грудня, працюватиме до 29 грудня включно.
У Національному музеї народної архітектури та побуту України в Пирогові чекатимуть на тих, хто любить Миколая Чудотворця, до 24 грудня на етно-розважальну програму. Чудотворець готує дітям даруночки та розваги, що дадуть змогу його малим шанувальникам увійти у світ зимових свят.
Запрошує дітей на казкові майстер-класи і головна резиденція Святого Миколая в козацькому селищі Мамаєва Слобода. Вони відбуватимуться в хаті Коваля. Малі козаки й козачки навчаться розписувати дерев’яні іграшки, робити воскові свічки та вареники, пекти печатні медові пряники «миколайчики» тощо. І все це до 24 грудня.