Під час брифінгу Київський міський голова Віталій Кличко повідомив, що в усіх районах Києва вже працюють мобільні групи контролю за дотриманням карантинних вимог. У складі груп — працівники Держпродспоживслужби, Департаменту благоустрою, Національної поліції, Муніципальної охорони. Вони щодня перевіряють дотримання протиепідемічних вимог в закладах торгівлі, громадського харчування, побутових послуг.
«У разі виявлення порушень складаються адміністративні протоколи на працівників закладів або відвідувачів. Штрафи для громадян — від 17 до 51 тисячі гривень, для закладів — від 34 до 340 тисяч, а в разі значних порушень їм світить закриття», — нагадав Віталій Кличко.
За місяць роботи мобільні групи перевірили понад дві тисячі об’єктів, було складено 325 протоколів. Зокрема, складено протоколи на ресторани та нічні клуби, які не мали працювати.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»