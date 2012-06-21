Дотримуватися європейських стандартів Вінниччині допомагатиме Німеччина. Відповідний договір про співпрацю укладено між департаментом освіти і науки облдержадміністрації, Фондом Ебергарда Шьока (Німеччина) та вищим художнім професійно-технічним училищем №5. Проект передбачає модернізацію на базі училища підготовки з професії «Столяр будівельний», гармонізацію її з рівнем західноєвропейських стандартів та апробацію. Тож готуватимуть кваліфікованих столярів широкого профілю, які володіють необхідними виробничими навичками та технологічними знаннями.
«Співпраця полягатиме не тільки у створенні матеріальної бази, а й в методичній допомозі, адже головні наші завдання — допомогти молоді самореалізуватися», — зазначив заступник голови облдержадміністрації Ігор Івасюк. Після завершення проекту навчальні програми, дидактичні матеріали та загальну проектну документацію представлять усім зацікавленим українським державним установам та професійно-технічним навчальним закладам. Документацію складуть так, щоб підсумки проекту можна було впровадити в інших ПТУ.