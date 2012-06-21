Основні зміни мають посилити безпеку медпрацівників при роботі з рентгенівським обладнанням та дозволять використовувати сучасні рентгенівські апарати в стоматологічних кабінетах та клініках відповідно до Європейських вимог, повідомляє УНІАН.
14 листопада 2017 року вступили в дію нові вимоги до влаштування та експлуатації рентгенівських кабінетів і проведення рентгенологічних процедур для стоматології. Відповідний наказ МОЗ про внесення змін до чинних стандартів було опубліковано в Офіційному віснику України.
Відтепер стоматологічні кабінети з можуть розміщуватися в житлових будинках та громадських будівлях за умови дотримання чітко встановлених вимог. Також зміни до державних санітарних норм роботи стоматологічних рентгенівських апаратів дозволяють використовувати у роботі сучасне обладнання: дентальний рентгенівський апарат, конусно-променевий комп’ютерний томограф, пантономограф та ортопанотомограф.
У стоматологічних кабінетах повинні робити не більше 100 знімків в тиждень при проведенні прицільних рентгенівських досліджень та не більше 50 — при використанні ортопантомографа. Це дозволить уникнути перевищення річної дози опромінення медичного персоналу.
Робоче місце оператора повинно бути не менше 4 кв.м, обладнане захисною кабіною чи ширмою. Вимоги до роботи обладнання посилюють безпеку не лише медичного персоналу, а й громадян, які проживають у будинках, де є стоматологічні кабінети та клініки.
Якщо стоматологічні кабінети розташовані в старих житлових будинках, необхідно враховувати матеріали і товщину міжповерхового перекриття. У разі необхідності потрібно робити спеціальний захист стелі для забезпечення надійного протирадіаційного захисту. Первинний промінь рентгенівського апарату заборонено спрямовувати у бік вхідних дверей або вікна першого поверху без захисних ролетів.