Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
У Харківській загальноосвітній школі №150 відбувся круглий стіл на тему «Стоп буллінг: батьки проти насильства». Його мета, за словами голови міської батьківської ради Лариси Манерко, – привернути увагу батьків до питань протидії буллінгу і попередження насильства в сім’ї.
«Буллінг – це цькування, агресивне переслідування однієї дитини іншою. Це явище з дуже довгою історією, але сьогодні його масштаби зростають і стають все більш помітними. Це не нова для України проблема, за одним цим словом стоять тисячі психологічних проблем у дітей і, відповідно, зламаних життів», – зауважила глава батьківської ради.
Як зазначила представник Головного територіального управління юстиції в Харківській області Дар’я Трофименко, головна причина прояви агресії – бажання дитини бути почутою, оскільки часто батьки не вміють слухати своїх дітей.
«Одного разу не почувши свою дитину, ви втратите її довіру, і дитина навряд чи прийде до вас вдруге. Неважливо, що вони нам кажуть, давайте вчитися їх чути і любити їх більше, і тоді буллінгу стане менше. Адже неважливо, скільки дитині років – у неї вирує життя з такими ж важливими проблемами, як у нас. І ще одне важливе завдання – навчити наших дітей бути толерантними до слабкостей і особливостей інших людей», – підкреслила Дар’я Трофименко.
Вона навела статистику, надану Харківським інститутом безперервної освіти, згідно з якою цькування дітей однолітками – найактуальніша на сьогоднішній день проблема серед учнів. Так, за минулий навчальний рік з питань буллінгу до психологів звернулося 572 дитини, тоді як з питань дитячої злочинності – 224 дитини, з проблеми насильства в сім’ї – близько 300.
Учасники зустрічі обговорили питання безпеки в навчальних закладах у зв’язку з проблемою буллінгу. Представники юридичного департаменту міськради роз’яснили батькам вимоги чинного законодавства з метою протидії цій проблемі, наголосивши, що за буллінг встановлена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу або виправних робіт.