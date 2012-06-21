Василь БЕДЗІР
«Урядовий кур’єр»
На Закарпатті 100-річчний ювілей із часу виходу першого номера відзначила газета«Карпаті Ігоз Со». Це – найстаріше з друкованих видань, що виходять у області угорською мовою.
Знаменна подія стала нагодою для зустрічі колективу з керівництвом Закарпатської області та міста Ужгород, представників дипломатичного відомства Угорської Республіки.
З нагоди ювілею перший заступник голови обласної ради Йосип Борто і заступник голови облдержадміністрації Ольга Травіна вручили працівникам шанованого в Закарпатській області видання почесні відзнаки. Їх отримали редактори відділів Тімея Мадяр і Шандор Сабо, літературний редактора газети Олена Тимко, фотокореспондент Барнабаш Зунко. Нагрудного знаку «За розвиток Закарпаття» – найвищої спільної відзнаки облради та облдержадміністрації – удостоєно директора видання Юрія Дунду.
«Золоту джату» угорськомовна «Карпаті Ігоз Со», яка торік започаткувала й інтернет-версію українською мовою, відзначала в колі десятків шанувальників. Вони наголошували, що «Карпатське слово правди» (бо саме так перекладається з угорської назва газети) користується заслуженим авторитетом, довір’ям у читачів. А ще – що за час свого існування газета виховала десятки високопрофесійних журналістів, які чесно і правдиво пишуть історію свого краю й України.