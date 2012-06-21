У межах відзначення 100-ї річниці української дипломатичної служби в Україні та за її межами у Львівській обласній державній адміністрації відбувся круглий стіл та виставка «Сучасна українська дипломатична служба: шлях тривалістю 100 років».
«100-річчя української дипломатії, як і століття нашої національної революції та утвердження сучасної держави, слід відзначати яскраво. Маємо використовувати всі сучасні можливості взаємовигідної співпраці, підкріплені традиційними історичними, культурними й політичними засобами з урахуванням реалій сучасної доби. Поважаючи самих себе, допоможемо світу поважати нас», — наголосила заступник голови Львівської облдержадміністрації Оксана Стоколос-Ворончук.
Ювілей дипломатичної служби — не лише важливий етап української інституційної історії, а й привід для роздумів про зв’язок засадничих принципів сучасної української дипломатії з основами національної дипломатії, закладеними нашими попередниками.
У холі Львівської облдержадміністрації презентували виставку архівних документів «Українська дипломатія 1917—1924 рр.: зародження національних традицій», присвячену століттю створення зовнішньополітичного відомства Української Народної Республіки — Генерального секретарства міжнародних справ. Організатори виставки переконують, що саме тоді розпочалося формування української дипломатичної та консульської служб як державного інституту, покликаного захищати інтереси держави та її громадян, у найнаближенішій до сучасності формі.
Виставка презентує документи з фондів Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України, Центрального державного кінофотоархіву України імені Г.С. Пшеничного, інших українських та закордонних архівів і колекцій. Документи подано в 17 тематичних блоках, які відображають ключові події зовнішньополітичної діяльності Української Народної Республіки та Української Держави, закладення підвалин традицій української дипломатії.
«Цей ювілей знаковий. Виставка дає підґрунтя для важливих роздумів. Це не лише архівні матеріали, а й спогади про тих людей, які творили зовнішньополітичну й консульську служби. Це також шанс усвідомити нинішні реалії з точки зору історичного досвіду Міністерства закордонних справ України того часу», — підкреслив представник зовнішньополітичного відомства у Львові В’ячеслав Войнаровський.
«Сьогоднішній день дуже важливий для української дипломатичної служби, яка, до слова, на рік старша за нашу польську, що постала у листопаді 1918 року. Відомо, що від самого початку створення закордонні служби наших держав перебувають у дуже близькому контакті», — розповів Генеральний консул Республіки Польща у Львові Рафал Вольскі.
Організатори виставки у Львові — Міністерство закордонних справ України, Генеральна дирекція з обслуговування іноземних представництв, Львівська і Закарпатська обласні державні адміністрації, Наукове товариство історії дипломатії та міжнародних відносин.