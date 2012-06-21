Британські вчені визначили, що будівельниками доісторичного пам'ятника Стоунхендж, розташованого на півдні Англії, були вихідці із заходної частини острова Великобританія, зокрема, з Уельсу. Про це в четвер повідомила газета The Independent.
«У минулому дослідники Стоунхенджа цікавилися переважно лише каменями. Тепер ми почали робити великі успіхи в розумінні спільноти людей, яка побудувала Стоунхендж», – наводить видання слова одного із керівників проекту Джона Паунсетта зі Школи археології Оксфордського університету.
Вчені досліджували рештки 25 людей, які були поховані недалеко від Стоунхенджа в епоху кам'яного віку незабаром після того, як почалося будівництво пам'ятника. При цьому був використаний метод ізотопного аналізу, що дозволяє встановити географічний регіон, де людина жила на початковому етапі свого життя.
Дослідження показали, що 10 з 25 стародавніх людей були родом із західної частини Великобританії. При цьому п'ять з них жили в південно-західному районі Уельсу. Саме з цієї місцевості було перенесено камені, які використовувалися для будівництва Стоунхенджа.
Досі вважалося, що місце походження людей, похованих біля Стоунхенджа, неможливо встановити, так як їхні рештки зазнали кремації. Однак британські та бельгійські вчені з Оксфордського і Брюссельського університетів з'ясували, що це не так. Вони прийшли до висновку, що кремація не тільки не знищує ізотопи, необхідні для проведення аналізів, а й захищає їх від забруднення сторонніми речовинами, так як структура кісток кристалізується під впливом вогню.
ДОВІДКА «УК»
Стоунхендж розташований на півдні Англії, в 130 кілометрах на північний захід від Лондона. Комплекс був зведений і потім перебудовувався в кілька етапів з 3100 до 1600 року до н.е. Це два кола з вкопаними в землю гігантськими обтесаними каменями, найвищі з яких досягають у висоту 7,5 метрів. На думку вчених, ця споруда була храмом, навколо якого древні жителі Британії проводили релігійні церемонії.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»