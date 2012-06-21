Експериментальна терапія на основі стовбурових клітин, яку застосували для лікування невеликої групи пацієнтів з COVID-19 медики з Китаю, може бути дуже ефективною, якщо її доопрацюють і визнають безпечною. До такого висновку прийшли вчені з Сполучених Штатів Америки.
Співробітники Університету Північного Техасу вивчили китайський досвід, що дозволив врятувати життя семи пацієнтам, які перебували у критичному стані. Медики з Китаю ввела в кров пацієнтів з COVID-19 ACE2-мезенхімальні стовбурові клітини, чим забезпечили стабілізацію їх стану.
«Сім пацієнтів, які були в критичному стані, отримали терапію на основі стовбурових клітин. Всі вони успішно подолали коронавірусну інфекцію і були виписані з клініки через 14 днів. Контрольній групі, якій давали плацебо, пощастило менше — один з трьох пацієнтів помер, а у інших розвинулися небезпечні ускладнення у вигляді гострого респіраторного дистрес-синдрому», — розповідає доктор Кунлін Цзінь, провідний автор дослідження.
Цзінь додав, що ефективність нового способу лікування коронавирусу повинна бути підтверджена більш масштабними клінічними дослідженнями, перш ніж нова терапія буде рекомендована для широкого застосування. Але перші результати виглядають вельми багатообіцяючими.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»