На Луганщині поліцейські провели спецоперацію із затримання 17-річного підлітка, якого підозрюють у скоєнні жорстокого вбивства. Як повідомляє відділ комунікації поліції Луганської області, співробітники карного розшуку отримали інформацію, що в селі Вільхова Станично-Луганського району безвісти зник 52-річний місцевий житель. Правоохоронці встановили, що востаннє його бачили в гостях у знайомих в одному з приватних будинків. Під час огляду увагу поліцейських привернула перекопана ділянка подвір’я із залишками вогнища. Прибравши ґрунт, вони виявили труп розшукуваного.
Слідство встановило, що в нещасливий день 17-річний підозрюваний, перебуваючи у знайомих, безпідставно з вигаданих мотивів почав знущатися, а потім бити 52-річного чоловіка. У розпалі гніву молодик дістав ніж і кілька разів ударив потерпілого. Згодом на тілі померлого експерти нарахували понад 10 колотих ран.
Уранці 42-річний батько підозрюваного прийшов у двір, де сталося вбивство, і відтягнув тіло загиблого у сміттєву яму, де частково розчленував і закопав труп. На місці поховання чоловік розпалив багаття, яке, за його задумом, мало повністю знищити речові докази. Того самого дня батько й син втекли із власного будинку і ховалися від правоохоронців.
На розшук і затримання юнака був орієнтований особовий склад управління карного розшуку Головного управління Національної поліції області, місцевого відділу поліції, а також батальйону «Луганськ-1». Через близькість до тимчасово окупованої території та кордону з Росією до пошуків підозрюваного залучили прикордонників та правоохоронців, які несуть службу на КПВВ «Станиця Луганська» та блокпостах району.
Перевіривши всіх родичів і знайомих підозрюваного, занедбані будівлі, прочесавши навколишні лісосмуги, поліцейські затримали хлопця. Його батько й досі перебуває в розшуку, правоохоронці вживають заходів щодо його затримання.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального злочину, передбаченого п. 7 ч. 2 ст. 115 КК України «Умисне вбивство». Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 років до довічного ув’язнення.