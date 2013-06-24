Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості презентувало американській делегації високого рівня зразки безпілотних літальних апаратів українського виробництва. Делегацію на чолі зі спецпосланцем США з питань України Кітом Келлогом супроводжували міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін та радник Президента зі стратегічних питань Олександр Камишін.

«Ми щиро вдячні США — нашому стратегічному партнерові за допомогу в озброєнні, яке ми отримуємо, щоб протистояти ворогу. Ми презентували безпілотні технології, що стали відповіддю на виклики, з якими не стикалася жодна сучасна армія світу. Це один із пріоритетних напрямів для залучення закордонних інвестицій для масштабування виробництва, адже саме це озброєння нині масово працює на фронті», — зазначив Герман Сметанін.

«Це зброя, здатна знищувати логістику ворога, його виробничу інфраструктуру та захищати життя наших людей. І це серійне виробництво в умовах війни. Українська зброя сьогодні є не лише інструментом нашого захисту, а й стратегічною складовою безпеки всього демократичного світу», — сказав Олександр Камишін.

Високим гостям презентували 30 виробів — зразки тактичних, оперативно-тактичних і стратегічних БпЛА, дронів-камікадзе, розвідників, перехоплювачів, морських та інших літальних апаратів, які масово ефективно застосовують підрозділи Сил оборони України на полі бою.

Серед виробів було представлено спільну розробку американської та української команд — перехоплювач повітряних цілей, який працює зокрема і по «шахедах». Цей виріб вже має державні контракти і понад 500 підтверджених успішних збиттів повітряних цілей, повідомляє Мінстратегпром.