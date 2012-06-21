Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
Заснована Міністерством зовнішніх справ Польщі неурядова некомерційна організація «Фонд розвитку місцевої демократії» (ФРМД) з 30 –річним досвідом роботи з органами місцевого самоврядування, що має представництва у 5 областях України, готова посприяти в розробці стратегій розвитку і для 4 громад Полтавщини. Сприяння полягатиме в зборі та аналізі даних, консультаціях, експертних оцінках, знайомствах з іншими громадами.
Під час візиту у Мачухівську ОТГ, що під Полтавою, представники Фонду пояснили, що приїхали туди не для того, аби повчити полтавців що їм робити та як їм жити, а щоб поділитися досвідом. Представників громад запросять до Польщі, де ознайомлять із успішними прикладами реалізації стратегій розвитку громади, а таких стратегій на рахунку команди, що приїздила на Полтавщину, вже 180. Нададуть їм й інші види допомоги, аби люди знали як ці стратегії виконувати та було менше конфліктів під час їх реалізації.
Польські гості зазначили: головним чинником розвитку громади є не її матеріальні ресурси чи багатства. Основне – це люди та їхня ініціатива.
«Наш досвід переконує: якщо є люди з бажанням працювати – результат буде досягнутий. Більше ресурсів – легше досягаємо. Але чим більше маємо, тим більше ми хочемо. Тому й виникає необхідність у стратегії розвитку. Нема натхнення, немає бажання працювати – змушувати вас ми точно не будемо. Якщо будете думати про громаду – через 1,5 – 2 роки вже буде чим пишатися», – наголосив присутній на зустрічі в Мачухах представник Фонду зі Львова.