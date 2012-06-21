Лондонський дієтолог Рік Хей розповів про три природні засоби, які допоможуть впоратися зі стресом та депресією. Більше того, вчений стверджує, що після його природних засобів люди перестануть часто користуватися звичними ліками. Дієтолог закликав більше пити зеленого чаю, який містить L-теанин. Вважається, що ця амінокислота покращує сон і допомагає зменшити занепокоєння і стрес.
Також Рик Хей рекомендує користуватися ефірним маслом лаванди для лікування безсоння, депресії, тривоги і мігрені.
Крім того, дієтолог каже, що потрібно підвищити рівень магнію, який бореться з депресією. Для цього в їжу потрібно додати продукти, багаті магнієм, такі як горіхи і насіння. Крім того, горіхи містять вітаміни В1, В2, В3 і В5, які пригнічують почуття стресу та роздратованості.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»