На жаль, навіть після успішного лікування раку не виключені рецидиви. Вчені поки що не до кінця розуміють, чому так відбувається. Нещодавно група дослідників виявила один фактор, який може запустити рецидив. Це трапляється через стрес.

Про роботу вчених пише Naked Science. Дослідники використовували лабораторних мишей, щоб зрозуміти, що може відновити рак легенів і яєчників. Вчені спеціально викликали у тварин стрес, не даючи їм рухатися. Після такого експерименту автори роботи побачили у мишей запуск рецидиву хвороби. Повідомляється, що «пробудження» раку супроводжувалося накопиченням в крові окислених ліпідів. Ці ліпіди запускають у ракових клітинах процес росту.

Вчені знають, що згадані органічні сполуки виробляються під впливом ферменту мієлопероксидази, який активується білками, пов'язаними з імунними клітинами-нейтрофілами. А ці клітини можуть активуватися при стресі.

Гіпотеза вчених підтвердилася і на групі людей, які пережили рак легенів.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»