Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
У супермаркеті «Рост» в Київському районі Харкова 5 грудня близько 21години 30 хвилин лунали постріли. Поліцейський взводу охорони застосував табельну вогнепальну зброю у відповідь на напад молодика.
За інформацією Управління поліції охорони Харківської області, поліцейський взводу охорони, перебуваючи на службі в торговому закладі, отримав від охорони супермаркету інформацію про те, що невідомий чоловік відмовляється платити за товар.
Поліцейський підійшов до відвідувача, представився і запропонував вирішити конфлікт в рамках чинного законодавства та дочекатися приїзду наряду поліції. Громадянин накинувся на нього і кілька разів ударив ножем.
Поліцейський відповів двома пострілами з табельної зброї. Постраждалих доставили в лікарню. Вночі 24-річний відвідувач «Росту» помер. Стан здоров’я 25-річного поліцейського – стабільний.
Відомості про подію внесені до журналу єдиного обліку заяв і повідомлень Київського відділу поліції. Перевірка триває.