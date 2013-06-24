За попередніми прогнозами, посівні площі цього року зменшаться на 7 мільйонів га порівняно з довоєнним показником 29 мільйонів га. Про це розповів директор департаменту аграрного розвитку Мінагрополітики Ігор Віштак під час дискусійної панелі в Медіацентрі Україна — Укрінформ.

За його словами, через війну істотно змінюється структура посівних площ та обсяги посівів. А зменшення кількості внесення добрив безпосередньо вплине на показники валового збору врожаю.

«Для внутрішнього споживання, звісно, за всіма групами продовольства ми будемо забезпечені. Але очікується зміна експортного потенціалу. Зокрема, буде посіяно значно менше кукурудзи, тоді як це одна з основних зернових культур, яка йшла на експорт», — зазначив Ігор Віштак.

Він підкреслив, що держава зосередиться на підтримці малих аграріїв, тому працює над продовженням програми з виплати дотацій і субсидій на гектар оброблюваних земель і на голову рогатої худоби. З-поміж іншого нагальна потреба їх підтримки пов’язана з тим, що саме невеликі аграрії здебільшого займаються овочівництвом, дефіцит якого спостерігаємо на внутрішньому ринку, пояснив Ігор Віштак.

За його словами, уряд запланував понад 16 мільярдів гривень у бюджеті для кредитної програми, з них левова частка — 9,6 мільярда — саме для аграріїв. Це дасть змогу частково пролонгувати кредити, які брали торік, а також давати нові кредити під посівну, повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства.

Проблеми вітчизняного експорту та ризики зменшення пропозиції на світовому ринку українських зернових та олійних культур під час дискусійної панелі було представлено в аналітиці УКАБ.

Експерти стверджують, що попит іноземних покупців на українське зерно, олійні культури та продукти переробки залишається досить високим. Проблема в тому, що всі ризики та логістичні труднощі покриваються нижчою закупівельною ціною від фермера. Тому, за висновком фахівців, ключова і найбільша проблема наступної посівної — брак фінансових ресурсів на подальшу господарську діяльність.

Загалом серед визначальних проблем для українських аграріїв в УКАБ назвали: низькі внутрішні ціни, які не покривають собівартості продукції; здорожчання ресурсів, необхідних для вирощування сільськогосподарських культур; високу вартість доробки та зберігання зерна.

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