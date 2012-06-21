У Вінницькому обласному академічному музично-драматичному театрі імені Миколи Садовського відбулася святкова зустріч керівництва області зі студентами вищих навчальних закладів з числа дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування, які отримують іменну стипендію облдержадміністрації та обласної ради. Така стипендія — додаткова соціальна підтримка та заохочення до сумлінного навчання.
«Вінниччина підтримує молодь, яка показує високі здобутки в навчанні. Нині ви робите перші кроки, щоб виявити себе. Тож усі, хто поруч із вами, зокрема і ми, дивимось на вас як на людей, у руках яких майбутнє. Саме ви керуєте прогресом, щоб життя змінювалося на краще і вдосконалювалося. На цьому шляху бажаю вам натхнення для формування трендів, щоб встановити високу планку для інших поколінь, сформувати прогресивний напрям розвитку суспільства», — зазначив, вітаючи молодь, голова обласної ради Анатолій Олійник.
Із 1998-го в області виплачують іменні стипендії вищеназваній категорії студентів. За 21 рік понад 8 тисяч стипендіатів отримали майже 11 мільйонів гривень з обласного бюджету. Цього року сума, надана з обласного бюджету на виплату іменної стипендії, становить 1 мільйон 136 тисяч гривень. Грошову підтримку одержали майже 630 студентів.
Виплачують іменну стипендію через обласний центр соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді. Так його працівники забезпечують соціальний патронаж студентів і співпрацюють з освітніми закладами з підготовки цієї категорії молоді до самостійного життя.
Під час урочистостей подарунки та іменні стипендії отримали 20 студентів, які досягли значних успіхів у навчанні, спорті, творчості і громадській діяльності.
Загалом у святковій зустрічі взяли участь студенти 33 навчальних закладів та мешканців Жмеринського обласного соціального гуртожитку. Кожному учасникові організатори підготували солодкі подарунки, а на завершення актори обласного академічного музично-драматичного театру імені Миколи Садовського показали виставу.