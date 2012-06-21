Наприкінці 2019 року нарешті визначилося майбутнє велетенської копії знаменитої Ейфелевої вежі, виготовленої коштом одного з підприємців Коростеня. Бізнесмен мав намір подарувати малу архітектурну форму заввишки з дев’ятиповерховий будинок рідному місту, але після довгих роздумів міська влада відмовилася від обтяжливого презенту. Мовляв, вежа не тільки погано вписуватиметься у ландшафт міста, а й потребуватиме величезних коштів на утримання в належному стані.
Наступним у черзі на подарунок став Житомир, де спочатку зраділи безплатному символу Парижа з елементами української вишивки. Однак батьки міста вчасно одумалися, порахувавши витрати на монтаж конструкції, її подальшу експлуатацію й потенційну небезпечність. Адже вона видається мініатюрною тільки порівняно з паризькою.
Вежа могла стати старожилом села Іскорость під Коростенем, де нині перебуває, якби не ініціатива ректора державного університету «Житомирська політехніка» Віктора Євдокимова. Заклад уже провів тендер на суму 618 тисяч гривень. За ці кошти подаровану вишу мінівежу у вишиванці, як вже охрестили її журналісти, встановлять на території навчального закладу.
Роботи планують завершити до кінця квітня. Вежу облаштують світлодіодним підсвічуванням із нанесенням кольорів прапорів європейських країн, довкола встановлять 15 лавок, пофарбованих у кольори прапорів країн Європи та дороговказами з відстанню від Житомира до столиць європейських країн. Однак щоб ніхто не подумав, що в Житомирській політехніці ненав’язливо підказують випускникам, куди їхати в пошуках престижної роботи і достойного життя, на місцевій Ейфелевій вежі будуть написи «Я люблю політехніку».
Залишається сподіватися, що, на відміну від житомирців, студенти креативно сприймуть ініціативу наставників з витрачання 618 тисяч гривень бюджетних коштів і з часом освоять допоміжну професію верхолазів, щоб за прикладом парижан фарбувати, ремонтувати й утримувати у стані, гідному європейського міста, подаровану університету вежу.