Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
Кафедра військової підготовки Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького відсвяткувала перший випуск. На базі однієї з військових частин у місті Черкаси 96 хлопців і дівчат урочисто склали Присягу на вірність українському народу. Зробили це в присутності рідних та друзів. Розділили з ними радість і директори навчально-наукових інститутів, де вони отримують цивільну спеціальність.
За два роки навчання в Черкаському національному студенти опанували стройові прийоми та Статути Збройних Сил України, тактичні прийоми ведення бойових дій, вивчили новітні зразки військової техніки та зброї, навчилися працювати з особовим складом військового підрозділу.
Випускники кафедри військової підготовки мали змогу під час польових виїздів удосконалювати свої навички з вогневої підготовки, топографії, експлуатації бронетанкової техніки та озброєння, військової психології. Практичні заняття допомогли студентам успішно скласти підсумкові державні іспити та здобути військову спеціальність. Тепер після складання Присяги наказом Міністра оборони України їм буде надано первинне військове звання молодший лейтенант запасу.