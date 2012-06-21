Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
Кафедра інформаційно-комунікаційної інженерії ім. В.В. Попівського Харківського національного університету радіоелектроніки стала партнером проєкту CRDF Global (Фонд цивільних досліджень та розвитку США) з розвитку кібербезпеки в Україні. CRDF Globalвідома у світі незалежна некомерційна організація, діяльність якої спрямована на розвиток безпеки, захисту і стійкості в світі через науку та інновації.
У рамках проєкту для студентів і школярів — майбутніх абітурієнтів ХНУРЕ, буде впроваджено інтерактивний онлайн курс «Базові правила безпеки в цифровому середовищі», розроблений CRDF Global, у співпраці з експертною групою з кібербезпеки компанії EY в Україні та технічними експертами компанії Technomatix, за сприяння Державного департаменту США (Офіс з координації допомоги в Європі і Євразії).
Цей курс присвячений навчанню базовим правилам цифрової кібербезпеки під час роботи в Інтернеті. Курс дозволить дізнатися про основні загрози в цифровому просторі, зрозуміти, яка інформація є головною метою хакерів і запам’ятати основні рекомендації щодо захисту власних даних, безпечного користування електронними пристроями і інформаційними ресурсами.