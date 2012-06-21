На базі Сумської ЗОШ №23 розпочав роботу перший в Україні шкільний центр правової допомоги.
Це перший практичний результат тісної співпраці навчального закладу із Сумським державним педагогічним університетом ім. А. Макаренка, які на початку жовтня цього року уклали відповідну Угоду про співробітництво у галузі правової допомоги.
Як повідомили організатори, консультантами центру будуть студенти спеціальності «Право» навчально-наукового інституту історії та філософії під керівництвом досвідчених юристів і викладачів.
У практичному виграші будуть і учні та їхні батьки, які дізнаватимуться про власні конституційні права та обов’язки, і студенти – вони одержують чудову практичну платформу для реалізації теоретичних знань.
У рамках загальнонаціонального просвітницького проекту « Я маю право» викладачі кафедри права прочитали низку лекцій «Адміністративна та кримінальна відповідальність неповнолітніх» для учнів школи, а студенти провели з юними вихованцями профілактичні бесіди та запросили їх до участі у спільних заходах.