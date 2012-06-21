Активісти студентського наукового історико-археологічного товариства Маріупольського державного університету розробили настільну гру «Step dy step». Одна з її головних «фішок» — забава, яка розрахована на юних учасників від 12 років має не лише розважальну, а й пізнавальну мету.
«Гра складається з набору карток, що стосуються двох хронологічних періодів. Один охоплює події з 1780 по 1917 роки, а другий — за останні сто років», — уточнює керівник студентського наукового історико-археологічного товариства Маріупольського держуніверситету Світлана Арабаджи. До речі, ініціатори створення цікавого і пізнавального проекту вже мають досвід поширення серед дітей і підлітків схожої гри «Гральний літопис Київської Русі». Так от — з’явилися вагомі підтвердження того, що така форма подачі інформації сприяє кращому її засвоєнню, а ще спонукає частіше збиратися разом для розваг і одночасно вивчення історії.