На базі Миколаївського національного аграрного університету планують створити пасіку з науковою і виробничою метою. Під час практики в межах дисципліни «Технологія виробництва продукції бджільництва» студенти вишу виїжджали на пасіки, з господарями яких укладали договори про проведення занять на їхніх територіях. Але керівництво університету вирішило, що власна пасіка — це набагато зручніше.
Ідею втілюватимуть у життя в межах договору про співпрацю з Миколаївською обласною спілкою пасічників та медоварів, яка готова допомогти університетові. Відтепер представники спілки можуть збиратися в університеті для проведення тематичних семінарів, конференцій і зборів. На базі пасіки науковці вишу хочуть запровадити апітерапію — застосування продуктів бджільництва для лікування.