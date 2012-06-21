У межах домовленості про співпрацю з Інститутом археології Жешувського університету (Польща) з обміну студентами юні представники Донецької області стали учасниками археологічних розкопок неолітичного поселення бронзової та залізної доби у сусідній країні.
Кілька років тому на території місцевого заповідника у воєводському місті Жешув археологи на глибині 30 сантиметрів натрапили на сліди неолітичного поселення, вік якого — понад 6 тисяч років. З-під землі дістали уламки посуду, кістки тварин і черепашки, які тоді виконували функцію грошей. А невдовзі фахівці підтвердили припущення, що у бронзову добу тут був оборонний рів, і це стало відкриттям.
Активну участь у розкопках взяли і шестеро студентів з Донеччини, які знайшли кілька предметів і збагатилися досвідом. А ще наші земляки встигли відвідати пам’ятні місця Кракова, побували на міській ратуші, у краєзнавчому музеї й давніх підземеллях Жешува, а також навідалися до середньовічного замку в старовинному місті Ланьцут Прикарпатського воєводства.