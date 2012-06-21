Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
У Черкасах фінішував другий тур всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціалізації «Фінансова безпека» у 2019/2020 році, на який надійшло 45 робіт із 35 вишів. За підсумками туру найбільше балів — 185, набрав магістр із Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» Анатолій Дерюга.
Друге місце на конкурсі також за представником цього вишу, магістром Андрієм Максименком, який відстав від лідера всього на один бал. Але за ґрунтовний аналіз загроз фінансовій безпеці в умовах діджиталізації його нагородили Грамотою за висвітлення актуальних проблем фінансової безпеки та творчий підхід до їх вирішення. Відповідно, подяками нагородили й наукових керівників талановитих полтавців.
Ректорат Полтавської політехніки пишається своїми магістрами, адже вони написали наукові роботи краще, ніж навіть представники провідних вишів із Києва, Львова та інших міст-мільйонників.