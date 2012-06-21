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Студентка факультету фізики і астрономії з Університеті Британської Колумбії у Ванкувері Мішель Кунімото виявила 17 нових екзопланет, включаючи потенційно населену планету розміром у півтора рози більшу за Землю. Кунімоті зробила відкриття шляхом об'єднання даних, зібраних у ході місії NASA «Кеплер».

Телескоп «Кеплер» виконував роботу на геліоцентричній орбіті з 2009 по 2018 роки. Однією з головних завдань був пошук екзопланет, зокрема скелястих об'єктів у потенційно жилих зонах, де може існувати рідка вода.

Нові результати, опубліковані в «Астрономічному журналі», де йдеться про одну з таких особливо рідкісних планет. Офіційно її назва KIC-7340288 b, планета, виявлена Кунімото, у півтора рази більша за Землю. Вона досить мала, щоб вважатися скелястою, а не газоподібною, як планети-гіганти Сонячної системи, і знаходиться у населеній зоні своєї зірки.

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«Ця планета знаходиться на відстані майже тисячі світлових років від нас, тому найближчим часом ми туди не доберемося. Але це дійсно захоплююча знахідка, оскільки на сьогоднішній день у потенційно жилих зонах виявлено тільки 15 невеликих планет, знайдених «Кеплером», – каже Мішель Кунімото.

KIC-7340288 b робить повний оберт навколо своєї зірки за 142 земних дні і знаходиться від неї в 0,444 астрономічних одиницях (AU – відстань між Землею і Сонцем).

З інших 16 нових виявлених планет найменша становить всього дві третини від розміру Землі.

Дані, зібрані «Кеплером» – це спостереження за приблизно 200 000 тисячами зірок. У ході роботи Кунімоті використовувала метод транзитної фотометрії.

«Кожен раз, коли планета проходить перед зіркою, вона блокує частину світла цієї зірки і викликає тимчасове зменшення її яскравості. Знайшовши ці провали, відомі як транзити, ви можете почати збирати воєдино інформацію про планету, зокрема про її розмір і час обертання навколо зірки», – каже Мішель Кунімото.

Раніше Мішель Кунімото, яка має докторський ступінь з філософії, у співпраці з Університетом Британської Колумбії відкрила чотири екзопланети.

Як уже повідомляв "Урядовий кур'єр", астрономи знайшли нову екзопланету, вона знаходиться дуже близько до Землі.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»