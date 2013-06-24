Майже пів мільйона книжок для сотень тисяч читачів — такі підсумки програми «єКнига» за перший повний рік її роботи. Міністерство культури разом з Українським інститутом книги підбило підсумки програми державної допомоги 18­річним громадянам на придбання книжок станом на 1 січня 2026 року.

«Підсумки програми «єКнига» підтверджують, що системна державна підтримка читання працює. Ми формуємо сталу читацьку культуру серед молоді. Водночас створюємо реальний попит на українську книжку, який безпосередньо впливає на розвиток книговидавничого ринку, книгарень і всієї екосистеми читання в країні», — сказала віцепрем’єр­міністр з гуманітарної політики — міністр культури Тетяна Бережна.

2025 року 245 740 вісімнадцятирічних отримали державну допомогу в межах програми.

Загалом за кошти програми придбали 434 808 книжок. Більшість покупок — друковані видання. Покупки здійснювали у стаціонарних та онлайн­книгарнях. Найактивніше книжки купували в Києві, Львівській, Дніпропетровській, Івано­Франківській та Полтавській областях.

Програма продемонструвала стабільну динаміку: після пікового початку з березня 2025 року кількість нових заяв тримається на рівні майже 3 тисячі щотижня. Гендерний розподіл отримувачів: 62% — жінки, 38% — чоловіки.

Серед українських авторів за кількістю проданих книжок у межах програми «єКнига» лідирує Володимир Станчишин. Серед популярних українських авторів: Ілларіон Павлюк, Андрій Сем’янків, Макс Кідрук, Сергій Жадан, Ліна Костенко, Андрій Кокотюха, Василь Симоненко, Анастасія Левкова та Євгенія Кузнєцова.

Програму втілюють спільно Міністерство культури, Міністерство цифрової трансформації та Український інститут книги за підтримки Проєкту підтримки Дія / UNDP Ukraine / Уряду Швеції, повідомляє Міністерство культури.