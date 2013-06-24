На реєстрацію на єдиному вебпорталі досліджень техніки ворога — платформі TrophyLab надійшло понад 300 заявок. Майже 200 — від іноземних оборонних компаній із країн — партнерів України. Крім закордонних оборонних підприємств, інтерес до порталу, який надає доступ до каталогу креслень, технічних даних і результатів аналізу російської зброї, виявили українські виробники озброєння та військові частини.

Базу даних про трофейну російську зброю наповнюють:

підрозділи Сил оборони України; Головне управління розвідки;

Служба безпеки України; профільні наукові установи.

Кожен зареєстрований дослідник може зробити запит на отримання зразка або його фрагмента для самостійного вивчення, щоб швидше створювати ефективні засоби протидії.

База трофейних зразків істотно посилює можливості Сил оборони. TrophyLab відкриває доступ до унікальних даних про трофейне озброєння росії для інженерів, науковців і виробників оборонних технологій з України та країн­партнерів.

Під час реєстрації всіх заявників перевіряють на відсутність будь­яких зв’язків з рф, українських чи міжнародних санкцій та на відповідність іншим обов’язковим критеріям. Долучитися до платформи можна на сайті trophylab.mod.gov.ua.

Завдяки доступу до TrophyLab зареєстровані дослідники можуть швидко, прозоро та безпечно обмінюватися даними про російське озброєння для розроблення ефективних засобів протидії. Це посилює можливості Сил оборони для захисту українського неба, зупинення ворога на землі та завершення війни в сильній позиції. Також це вагомий внесок України у міжнародну безпеку та обороноздатність країн­партнерів.

Нагадаємо, раніше Україна започаткувала новий формат співпраці з міжнародними партнерами, відкривши доступ до тренування ШІ­моделей на реальних даних з поля бою, повідомляє Міноборони.