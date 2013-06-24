З метою централізації, покращення якості та ефективності реалізації державної політики у сфері фізичної культури та спорту серед різних груп населення Мінмолодьспортом прийнято рішення щодо реорганізації державної бюджетної установи Центр фізичного виховання та спорту учнів і студентів шляхом приєднання її до ДУ «Спорт для всіх». Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Після об'єднання нова структура отримала назву «Всеукраїнський центр фізичного здоров’я населення «Агенція учнівського, студентського та масового спорту України». Відповідне рішення закріплено в наказі Мінмолодьспорту від 12.06.2025 № 3621.

В контексті цих змін 18 червня на засіданні Уряду прийнято постанову про «Деякі питання діяльності установ, що належать до сфери управління Міністерства молоді та спорту». Рішенням було затверджено зміни до актів Кабінету Міністрів України, які визначають інструменти та механізми здійснення Агенцією її завдань та функцій, здійснено перерозподіл видатків державного бюджету у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Мінмолодьспорту на 2025 рік.

Чому це важливо

Сучасна система фізичного виховання та масового спорту потребує змін, ефективної координації, оптимального використання ресурсів і розширення можливостей для залучення всіх груп населення до оздоровчої рухової активності. Об’єднання двох установ дозволить створити єдиний центр із сильним організаційним, методичним і кадровим потенціалом.

Мета

Підвищити ефективність реалізації державної політики у сфері фізичної культури та спорту, зокрема серед учнівської та студентської молоді.

Створити єдиний координаційний центр, який забезпечуватиме розвиток фізичного здоров’я населення, включно з соціально вразливими групами.

Оптимізувати управлінську структуру, уникнути дублювання функцій і забезпечити більш гнучке використання фінансових і кадрових ресурсів.

Основні напрями діяльності Агенції

Проведення всеукраїнських фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, змагань, конкурсів, фестивалів;

Участь у реалізації державної політики та програм у сфері фізичної культури і спорту;

Розвиток фізичного виховання у закладах освіти, підготовка спортивного резерву;

Популяризація здорового способу життя;

Надання методичної допомоги обласним та місцевим центрам;

Взаємодія з міжнародними організаціями, спортивними федераціями та освітніми установами.

Інші важливі аспекти

Агенція має право організовувати спортивні заходи, залучати гранти та позабюджетні кошти, вести просвітницьку діяльність;

Фінансування здійснюється з державного бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством;

Послуги у сфері фізичної культури та спорту надають лише кваліфіковані фахівці;

У структурі можуть створюватися відокремлені підрозділи, які функціонують під безпосереднім контролем центрального офісу.

Рішення — частина системної реформи, яка відповідає положенням Стратегії розвитку фізичної культури і спорту України до 2028 року і має на меті централізацію, покращення якості та ефективності реалізації державної політики у сфері фізичної культури та спорту серед різних груп населення, зокрема соціально незахищених, а також серед учнівської та студентської молоді в Україні.