На минулому засіданні Кабінет Міністрів ухвалив постанову про створення Державної служби у справах дітей. Ця служба як центральний орган виконавчої влади реалізовуватиме державну політику у сфері захисту прав дітей, соціальної підтримки сімей з дітьми, розвитку сімейних форм виховання та усиновлення. Нині в Україні понад 7,5 мільйона дітей, які страждають від впливу російської агресії. Також понад 65 тисяч дітей — сироти чи позбавлені батьківського піклування. Незалежно від того, де виховують дітей — у рідній чи прийомній родині, всі вони потребують соціальної підтримки.

«Сьогодні ми створили орган, який опікуватиметься забезпеченням прав кожної дитини, зокрема її права на життя в родині, і якісною роботою установ та органів, відповідальних за піклування про дитину. Україна — не для інтернатів, як справедливо зазначив наш Президент. Тому ми посилюємо координацію органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, служб у справах дітей, щоб кожна дитина змогла відчути батьківську любов», — підкреслила міністр соціальної політики Оксана Жолнович.

Серед ключових завдань новоствореної Державної служби у справах дітей — координація надання соціальної підтримки та соціальних послуг сім’ям з дітьми (зокрема тим, над якими встановлено опіку чи піклування), прийомним сім’ям, сім’ям патронатних вихователів, дитячим будинкам сімейного типу, всиновлювачам.

Також Служба здійснюватиме моніторинг за дотриманням законодавства щодо захисту прав дітей. Фахівці понад 1400 територіальних громад в Україні зможуть отримувати методичну допомогу.

Служба здійснюватиме безпосередню взаємодію з дипломатичними установами України за кордоном, щоб забезпечити дотримання прав дітей — громадян України та їх повернення на Батьківщину, повідомляє Міністерство соціальної політики.