У Вінницькій обласній дитячій клінічній лікарні запрацювало унікальне в нашій країні відділення екстреної медичної допомоги. У ньому пацієнту забезпечать інтенсивну терапію й за необхідності оперативне втручання, а також діагностичні рентген- та ультразвукові дослідження, лабораторні обстеження. Головна особливість, що авто швидкої допомоги заїжджає безпосередньо в коридор відділення, звідки пацієнта транспортують до оглядових.
«Наша дитяча лікарня найкраща в Україні за показниками лікувальної роботи, системністю підходів та чіткістю структури. Протягом останніх п’яти років ми вдвічі знизили показник лікарняної летальності й три роки поспіль утримуємо його на одному з найнижчих рівнів у країні. Це відділення унікальне не лише для Вінниччини — наразі аналогів йому в нашій державі немає. Європейський підхід дає можливість значно скоротити час огляду пацієнтів, період ухвалення рішень і встановлення діагнозу за невідкладних станів, а також пришвидшить надання невідкладної допомоги», — зазначив головний лікар обласної дитячої клінічної лікарні Василь Паненко.
Заклад надає високоспеціалізовану медичну допомогу дітям області та міста Вінниці за 40 напрямами. В його стаціонарі 440 ліжок і 21 ліжко анестезіології та інтенсивної терапії, 12 з яких — для новонароджених. Тут цілодобово надають високоспеціалізовану ургентну й планову медичну допомогу. Щорічно до приймального відділення й травмпункту лікарні звертаються майже 50 тисяч пацієнтів.
Ідею створити екстрене дитяче відділення підтримали уряд, керівництво області та міста. На облаштування відділення спрямували 16 мільйонів гривень: з Державного фонду регіонального розвитку 5 млн грн та 11 млн грн з обласного бюджету. Створення відділення уможливило територіальне об’єднання всіх служб, задіяних у наданні екстреної медичної допомоги. У подальшому дітей з екстреного відділення можна перевести до стаціонарного за профілем або госпіталізувати в це відділення на три доби чи направити до іншого закладу охорони здоров’я.