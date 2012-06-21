Компанія TheGodThings розробила єдиний в своєму роді мініатюрний принтер під назвою PrinCube, розміри якого можна порівняти з кубиком Рубика. PrinCube є найменшим принтером в світі, більше того, він може друкувати майже на будь-якій поверхні, включаючи тіло людини.
Так, принтер дозволяє надрукувати текст не тільки на папері, а й на металі, дереві, тканині і на різних твердих металах. За словами виробників, PrinCube також абсолютно безпечний для нанесення тимчасових татуювань на шкіру. У комплекті з кишеньковим принтером поставлятимуться стандартні або перманентні картриджі. Пристрій може працювати близько шести годин від вбудованого акумулятора, а заряджатися за допомогою USB Type-C роз'єму. Повідомляється, що один картридж PrinCube зможе роздрукувати 415 сторінок формату А4.
Нині компанія займається збором коштів на випуск PrinCube на майданчику Indiegogo. Примітно, що спочатку розробники планували зібрати десять тисяч доларів, тоді як зібрали більше 2 мільйонів доларів. Коштуватиме мініатюрний принтер 199 доларів.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»